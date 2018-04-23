Российские ученые «оживили» древнего человека, вымершего 300 000 лет назад

Организатор мероприятия, которое состоялось на площадке дома-коммуны НИТУ «МИСиС», подчеркнул, что, если сейчас мы не будем изучать прошлое наших древних предшественников, прошлое альтернативных видов, а также причины, которые повлияли на их исчезновение, то, может быть, что эта информация сможет помочь выжить человеку в кризисный момент.Ученые представили на фестивале научную реконструкцию головы Homo naledi, которая была выполнена по технологии антропологической реконструкции Михаила Герасимова. Также посетители могли здесь встретить и подробно рассмотреть гиперреалистичную скульптуру древнейшего человека, автор которой - скульптор-реконструктор Анатолий Александров.Вид Homo naledi открыли совсем недавно – в 2013 году. Ученые считают, что этот виду сосуществовал с другим древним предшественником человека - Homo nabilis.