АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Российские ученые «оживили» древнего человека, вымершего 300 000 лет назад

Российские ученые воспроизвели облик древнего человека – Homo naledi, вид которого жил на Земле 300 000 лет назад. Акция состоялась 22 апреля, в воскресенье, в рамках фестиваля «День недостающего звена: Homo naledi».

Российские ученые «оживили» древнего человека, вымершего 300 000 лет назад


Организатор мероприятия, которое состоялось на площадке дома-коммуны НИТУ «МИСиС», подчеркнул, что, если сейчас мы не будем изучать прошлое наших древних предшественников, прошлое альтернативных видов, а также причины, которые повлияли на их исчезновение, то, может быть, что эта информация сможет помочь выжить человеку в кризисный момент.

Российские ученые «оживили» древнего человека, вымершего 300 000 лет назад


Ученые представили на фестивале научную реконструкцию головы Homo naledi, которая была выполнена по технологии антропологической реконструкции Михаила Герасимова. Также посетители могли здесь встретить и подробно рассмотреть гиперреалистичную скульптуру древнейшего человека, автор которой - скульптор-реконструктор Анатолий Александров.

Вид Homo naledi открыли совсем недавно – в 2013 году. Ученые считают, что этот виду сосуществовал с другим древним предшественником человека - Homo nabilis.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 12:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Москве количество подержаных иномарок
Ксения Собчак не исключает сотрудничества с
Коллеги Дмитрия Нагиева продолжают жаловаться на
В Сети появились фото с празднования дня рождения
Дочь Дмитрия Харатьяна уехала в Швецию к жениху
Зрители «Дома-2» раскритиковали Лену Хромину за
Valve выкупила разработчиков приключенческой игры
Ирина Шейк засветила в Барселоне обручальное
Спрос на загранпаспорта среди россиян вырос почти
Генетические исследования обнаружили спаривание
Глава Минстроя назвал самые благоустроенные
Ученые нашли способ экологически чистого
Центробанк: Зарплаты оторвутся в рост от инфляции
Российские ученые «оживили» древнего человека,
Infiniti до 2023 года выведет на китайский рынок
На Ольгу Бузову снова налетели хейтеры, которые
Диетологи: Наличие красного мяса в рационе
Пережившая клиническую смерть женщина теперь
Ксения Собчак продолжает демонстрировать
19-летняя дочь певицы Славы снялась обнаженной
Volkswagen анонсировал выпуск электрического
«И молодец, что не родила от Тарасова»:
Британские тюнеры представили "заряженные"
Ученые обнаружили трихомоноз среди птиц Майна в
Уфолог: На Марсе обнаружено гигантское озеро
Озверевший Александр Гобозов накинулся на свою
Lada Largus возглавил ТОП-5 лучших автомобилей
Компания Great Wall выводит на рынок роскошный
Тимур Батрутдинов изменил Ольге Бузовой
Обновлённая LADA Granta снова замечена во время
Просмотреть все новости