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Уфолог: На Марсе обнаружено гигантское озеро «джакузи»

Российский уфолог из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев заявил, что на Марсе существует гигантское озеро «джакузи» с голубой водой.

[center]Уфолог: На Марсе обнаружено гигантское озеро «джакузи»


В ходе просмотров фотоснимков, сделанных телескопами NASA с поверхности Марса, Дегтерев обнаружил на них кипящий источник с голубой водой. По мнению российского уфолога, на Южном полюсе Красной планеты в метеоритном кратере находится большое озеро с водой в жидком состоянии.



Виртуальный исследователь чрезвычайно гордится собой за сделанное открытие, более того, он заявил, что ничего подобного до него еще никто не делал, и все это время о существовании водоема сотрудники ведомства просто умалчивали.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 10:45
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