Уфолог: На Марсе обнаружено гигантское озеро «джакузи»
Российский уфолог из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев заявил, что на Марсе существует гигантское озеро «джакузи» с голубой водой.
[center]
В ходе просмотров фотоснимков, сделанных телескопами NASA с поверхности Марса, Дегтерев обнаружил на них кипящий источник с голубой водой. По мнению российского уфолога, на Южном полюсе Красной планеты в метеоритном кратере находится большое озеро с водой в жидком состоянии.
Виртуальный исследователь чрезвычайно гордится собой за сделанное открытие, более того, он заявил, что ничего подобного до него еще никто не делал, и все это время о существовании водоема сотрудники ведомства просто умалчивали.