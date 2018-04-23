Ученые засняли странное существо, похожее на скрюченного кальмара
Команда исследователей, называющая себя Okeanos Explorer, засняла загадочное существо в глубинах Мексиканского залива. Ученые рассказали, что неизвестный водожитель похож на скрюченного кальмара.
Ранее часто публиковались кадры со странными тварями, однако последняя находка имеет сильное отличие от остальных. Существо с бордово-красным телом похоже и на кальмара, и на наутилуса, а щупальца закручены настолько, что оттопыриваются в разные стороны. При помощи современных технологий ученые засняли его с разных ракурсов для более детальной картины.
Зоолог, специализирующийся непосредственно на кальмарах, Майк Веччионе рассказал, что не видел ничего подобного никогда, что могло бы отдаленно напоминать это существо.
В будущем исследователи намерены провести экспедицию в ночное время, чтобы посмотреть будет ли он светиться в темноте, как и остальные биолюминесцентные твари.
Команда Okeanos Explorer проводит исследования в районах Мексиканского залива. Видеоролики с интересными находками они выкладывают на своем канале, кроме того, ведут трансляцию приключений он-лайн на своем сайте.
Ранее часто публиковались кадры со странными тварями, однако последняя находка имеет сильное отличие от остальных. Существо с бордово-красным телом похоже и на кальмара, и на наутилуса, а щупальца закручены настолько, что оттопыриваются в разные стороны. При помощи современных технологий ученые засняли его с разных ракурсов для более детальной картины.
Зоолог, специализирующийся непосредственно на кальмарах, Майк Веччионе рассказал, что не видел ничего подобного никогда, что могло бы отдаленно напоминать это существо.
В будущем исследователи намерены провести экспедицию в ночное время, чтобы посмотреть будет ли он светиться в темноте, как и остальные биолюминесцентные твари.
Команда Okeanos Explorer проводит исследования в районах Мексиканского залива. Видеоролики с интересными находками они выкладывают на своем канале, кроме того, ведут трансляцию приключений он-лайн на своем сайте.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 08:15