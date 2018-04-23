Ученые засняли странное существо, похожее на скрюченного кальмара

Ранее часто публиковались кадры со странными тварями, однако последняя находка имеет сильное отличие от остальных. Существо с бордово-красным телом похоже и на кальмара, и на наутилуса, а щупальца закручены настолько, что оттопыриваются в разные стороны. При помощи современных технологий ученые засняли его с разных ракурсов для более детальной картины.Зоолог, специализирующийся непосредственно на кальмарах, Майк Веччионе рассказал, что не видел ничего подобного никогда, что могло бы отдаленно напоминать это существо.В будущем исследователи намерены провести экспедицию в ночное время, чтобы посмотреть будет ли он светиться в темноте, как и остальные биолюминесцентные твари.Команда Okeanos Explorer проводит исследования в районах Мексиканского залива. Видеоролики с интересными находками они выкладывают на своем канале, кроме того, ведут трансляцию приключений он-лайн на своем сайте.