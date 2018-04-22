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Российские ученые осенью определят место посадки аппарата на Марсе

Руководитель марсианского проекта и представитель Института космических исследований Даниил Родионов сообщил о том, что осенью текущего года будет принято окончательное решение по поводу подходящего места посадки для российского аппарата на поверхности Марса. Сообщается, что ранее уже планировалось посадить модуль в области плато Оксия или же на территории долины Мавра.

Российские ученые осенью определят место посадки аппарата на Марсе


Таким образом, известно, что в финальной стадии обсуждений будут участвовать именно эти две территории. Считается, что в областях Оксия и Мавр когда-то была вода, поэтому ученые собираются получить подробные данные по этому поводу. Напомним, что это главная задача российской части проекта.

Касательно посадки аппарата есть некоторые подробности. Ученые ожидают быстрый спуск, поскольку атмосфера Марса не очень плотная и даже парашют не сможет значительно снизить скорость модуля.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:15
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