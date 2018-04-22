Ученые вычислили способ восстановления печени

Разрушение печени проходит для человека незаметно: в органе отсутствуют нервные окончания и человек не чувствует боли. Поэтому каждый третий имеет скрытые проблемы с печенью. Наиболее вредное воздействие на этот орган оказывает алкоголь, особенно когда его много: перерабатывая большое количество спиртного, печень получает рубцы, которые впоследствии зарастают жиром и мешают нормальной работе органа.Ученые из Австралии пришли к выводу, что оптимальная доза спиртного, которая не повредит печени – 2 порции в сутки, при том, что в каждой – не более 10 грамм чистого спирта.Кроме этого ученые вычислили и те напитки, которые помогают органу быстрее восстановиться. На радость кофеманам – это кофе. Именно он расщепляет жир вокруг печени, а также поставляет ей необходимый коллагеновый белок. Такое же благотворное значение для печени имеет и зеленый чай.