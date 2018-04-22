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Ученые вычислили способ восстановления печени

Печень, которая в сутки фильтрует огромное количество крови, болеет незаметно из-за отсутствия нервных окончаний. Группа ученых нашла способ диагностировать состояние трудолюбивого органа и восстановить его.

Ученые вычислили способ восстановления печени


Разрушение печени проходит для человека незаметно: в органе отсутствуют нервные окончания и человек не чувствует боли. Поэтому каждый третий имеет скрытые проблемы с печенью. Наиболее вредное воздействие на этот орган оказывает алкоголь, особенно когда его много: перерабатывая большое количество спиртного, печень получает рубцы, которые впоследствии зарастают жиром и мешают нормальной работе органа.

Ученые из Австралии пришли к выводу, что оптимальная доза спиртного, которая не повредит печени – 2 порции в сутки, при том, что в каждой – не более 10 грамм чистого спирта.

Кроме этого ученые вычислили и те напитки, которые помогают органу быстрее восстановиться. На радость кофеманам – это кофе. Именно он расщепляет жир вокруг печени, а также поставляет ей необходимый коллагеновый белок. Такое же благотворное значение для печени имеет и зеленый чай.
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dzen / Наука
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 22:45
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