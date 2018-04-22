"Роскосмос" уговорил Анголу спроектировать другой спутник вместо утерянного Angosat-1

Как сообщается, на постройку нового спутника отведено не более 1,5 года. 23 апреля состоится совместная с представителями от «Роскосмоса» конференция, на которой будут оговорены детали будущего проекта.Финансировать новый спутник будут российские страховые компании, в которых был застрахован Angosat-1. Недостающую сумму оплатит «Роскосмос».Напомним, пуск Angosat-1 состоялся в прошлом году в конце декабря с космодрома Байконур. Однако после того, ка отделился разгонный блок, связь со спутником была утеряна, хотя в «Роскосмосе» об этом первое время отрицали. Неполадки со спутником оказались связаны с российской системой управления, которой заменили западную систему.