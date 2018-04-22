Огромный НЛО засекли уфологи на опасном расстоянии от МКС





Уфологи уверены, что к МКС приблизился гигантский корабль пришельцев, однако некоторые пользователи, просмотревшие ролик на YouTube-канале UFO Today, считают, что на самом деле НЛО несколько, но из-за их ослепляющих лучей трудно это заметить.На видео видно, как НЛО огромных размеров вдруг возник в непосредственной близости около МКС, совершил маневр, развернулся и исчез.Однако один из уфологов Найджел Уостон все же не уверен, что к МКС приближался настоящий корабль пришельцев, да еще и таких нереально огромных размеров. По мнению независимого эксперта, это могли бы быть обычные блики от камер космической станции.