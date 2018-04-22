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Огромный НЛО засекли уфологи на опасном расстоянии от МКС

В Сети обсуждают видеоролик, на котором запечатлены странные огни возле Международной космической станции. Видео, опубликованное на YouTube-канале UFO Today, стало настоящей сенсацией. Уфологи же считают, что на опасно близкое расстояние к МКС приблизился огромный НЛО.

Огромный НЛО засекли уфологи на опасном расстоянии от МКС


Уфологи уверены, что к МКС приблизился гигантский корабль пришельцев, однако некоторые пользователи, просмотревшие ролик на YouTube-канале UFO Today, считают, что на самом деле НЛО несколько, но из-за их ослепляющих лучей трудно это заметить.

Огромный НЛО засекли уфологи на опасном расстоянии от МКС

Огромный НЛО засекли уфологи на опасном расстоянии от МКС


На видео видно, как НЛО огромных размеров вдруг возник в непосредственной близости около МКС, совершил маневр, развернулся и исчез.



Однако один из уфологов Найджел Уостон все же не уверен, что к МКС приближался настоящий корабль пришельцев, да еще и таких нереально огромных размеров. По мнению независимого эксперта, это могли бы быть обычные блики от камер космической станции.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 21:45
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