Огромный НЛО засекли уфологи на опасном расстоянии от МКС
В Сети обсуждают видеоролик, на котором запечатлены странные огни возле Международной космической станции. Видео, опубликованное на YouTube-канале UFO Today, стало настоящей сенсацией. Уфологи же считают, что на опасно близкое расстояние к МКС приблизился огромный НЛО.
Уфологи уверены, что к МКС приблизился гигантский корабль пришельцев, однако некоторые пользователи, просмотревшие ролик на YouTube-канале UFO Today, считают, что на самом деле НЛО несколько, но из-за их ослепляющих лучей трудно это заметить.
На видео видно, как НЛО огромных размеров вдруг возник в непосредственной близости около МКС, совершил маневр, развернулся и исчез.
Однако один из уфологов Найджел Уостон все же не уверен, что к МКС приближался настоящий корабль пришельцев, да еще и таких нереально огромных размеров. По мнению независимого эксперта, это могли бы быть обычные блики от камер космической станции.