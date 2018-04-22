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Ученые озвучили необычную причину головной боли

Американские ученые в ходе некоторых исследований обнаружили необычную причину головной боли: всему виной обоняние человека.

Ученые озвучили необычную причину головной боли


Ученые уверены, что обоняние и окружающие человека всевозможные запахи могут стать причиной сильной головной боли. Проведенное американцами исследование показало, что 50% респондентов, которые регулярно страдают от сильных головных болей, наделены природой повышенной чувствительностью к тем или иным запахам. И зачастую у человека начинает болеть голова после контакта с несовместимым запахом.

Кроме того, ученые выяснили, что наиболее восприимчивы к запахам женщины. И через несколько минут после вдыхания «запретного» запаха женщины способны испытывать головную боль.

Ученые также предоставили список запахов, вдыхание которых грозит сильной головной болью. Так, людям, имеющим чрезвычайное обоняние, лучше не нюхать чеснок и лук, духи и различные аэрозоли, лечебные травы, табачный дым, чистящие химсредства и некоторые сильнопахнущие цветы и деревья.
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Наука
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 23:30
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