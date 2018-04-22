Уфологи обнаружили место приземления гигантского корабля инопланетян

Ученые считают, что Аризонский кратер образовался в результате падения на поверхность Земли гигантского астероида около 50 тысяч лет назад, больше Тунгусского, спровоцировавшего серьезные катаклизмы и принеся серьезные изменения в ландшафте аризонского региона. Размеры кратера впечатляют . Его глубина – 230 метров, а диаметр – 1,5 км.Однако уфологи не согласны с подобными выводами ученых, считая их ложными. По мнению независимых экспертов Аризонский кратер образовался вследствие приземления на Землю инопланетного гигантского звездолета. Эта теория косвенно подтверждает аномально малое количество расплавленной породы на дне кратерного образования.По словам уфологов, если бы в Аризоне рухнул астероид, это спровоцировало бы плавку огромного количества металлов, однако этого не произошло, что подтверждает теорию с постепенным неспешным приземлением инопланетного звездолета.