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Juno сделал новые изображения грандиозного Большого Красного пятна Юпитера

Космический зонд Juno, в данное время находящийся с миссией на орбите Юпитера, прислал новые изображения угасающего гигантского шторма Большого Красного пятна.

Juno сделал новые изображения грандиозного Большого Красного пятна Юпитера


Автоматическая станция Juno, принадлежащая NASA, сделала изображения Большого Красного пятна и близлежащих регионов во время 12 облета вокруг Юпитера, при максимальном сближении с поверхностью газового гиганта на расстоянии 24 749 - 49 299 километров над облачной зоной планеты.

Juno сделал новые изображения грандиозного Большого Красного пятна Юпитера


Первичные фотоснимки были отредактированы штатными художниками космического агентства Джеральдом Эйштадтом и Шоном Дораном.

Главная особенность Юпитера - гигантский шторм Большое Красное пятно, который в данный момент является наибольшей бурей в Солнечной системе. Его размеры превышают Землю в четыре раза. Однако в данное время шторм угасает. Специалисты прогнозируют ему жизнь не больше 20 лет.

Миссия зонда Juno также подходит к своему логическому завершению. После 14-го облета вокруг Юпитера в NASA должны будут принять решение – или продлить миссию или же Juno постигнет участь знаменитого Сassini, погибшего в недрах Сатурна после окончания миссии.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 20:00
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