Juno сделал новые изображения грандиозного Большого Красного пятна Юпитера

Автоматическая станция Juno, принадлежащая NASA, сделала изображения Большого Красного пятна и близлежащих регионов во время 12 облета вокруг Юпитера, при максимальном сближении с поверхностью газового гиганта на расстоянии 24 749 - 49 299 километров над облачной зоной планеты.Первичные фотоснимки были отредактированы штатными художниками космического агентства Джеральдом Эйштадтом и Шоном Дораном.Главная особенность Юпитера - гигантский шторм Большое Красное пятно, который в данный момент является наибольшей бурей в Солнечной системе. Его размеры превышают Землю в четыре раза. Однако в данное время шторм угасает. Специалисты прогнозируют ему жизнь не больше 20 лет.Миссия зонда Juno также подходит к своему логическому завершению. После 14-го облета вокруг Юпитера в NASA должны будут принять решение – или продлить миссию или же Juno постигнет участь знаменитого Сassini, погибшего в недрах Сатурна после окончания миссии.