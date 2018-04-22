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Самцы дрозофил получают удовольствие от действия определенного света

Специалистами одного из университетов Израиля определены стимулы, которые могут вызывать удовольствие самцов дрозофил. Ученые выяснили, что подобное настроение вызывается у них внешними факторами воздействия. Причем наблюдение за инстинктами насекомых позволило исследователям найти ключ для избавления людей от зависимости от алкоголя.

Первое место самцами плодовых мушек отведено эякуляции. Хотя сексуальное удовлетворение у них «не особо» успешно, насекомые нашли способ получения приятных ощущений употреблением этанола. Специалистами успешно выведены модифицированные мушки, в результате экспериментов над которыми, удалось активировать у них эякуляцию, после воздействия на них красного света.

Самцы дрозофил получают удовольствие от действия определенного света


Ученые разместили их в специальный контейнер, на одну сторону которого воздействовали красным светом. Здесь разместили обычных представителей самцов данного вида насекомых. При встряхивании контейнера, генетически измененные мушки устремлялись в то место, где концентрировался красный свет.

Далее исследователи сосредоточились на экспериментах по определению предпочтений в пище, которая выбирается разными насекомыми. Модифицированными мушками, получившими удовлетворение от специального освещения, предпочтение останавливалось выбор на сахаре. В это время представители их «обычных коллег», не получивших нужного удовольствия, предпочитали забродившие продукты с содержанием этанола. Как предположили израильские ученые, их опыты полезны для поиска методов избавления от алкогольной зависимости людей.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:30
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