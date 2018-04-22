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Ученые NASA зафиксировали аномальное ультрафиолетовое излучение на Солнце

Астрономы Национального управления космическими полетами США (NASA) зафиксировали мощные выбросы плазмы на Солнце, не на шутку их обеспокоившие, так как выбросы продолжались на протяжении 16 часов беспрерывно.

Ученые NASA зафиксировали аномальное ультрафиолетовое излучение на Солнце


Короткий видеоролик зафиксированной вспышки на Солнце был опубликован на официальном сайте NASA. Там же сообщается, что это событие произошло в ночь с 18 на 19 апреля. Аномально продолжительная вспышка спровоцировала споры в научном мире относительно ее происхождения и последствий для нашей планеты.



Однако ученые NASA объясняют это событие кластером заряженных частичек, собранных в одной области. Потоки частиц двигались по внешним линиям магнитного поля Солнца, что спровоцировали возникновение необычных дуг и аномально продолжительной вспышки.
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 17:00
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