Ученые NASA зафиксировали аномальное ультрафиолетовое излучение на Солнце

Короткий видеоролик зафиксированной вспышки на Солнце был опубликован на официальном сайте NASA. Там же сообщается, что это событие произошло в ночь с 18 на 19 апреля. Аномально продолжительная вспышка спровоцировала споры в научном мире относительно ее происхождения и последствий для нашей планеты.Однако ученые NASA объясняют это событие кластером заряженных частичек, собранных в одной области. Потоки частиц двигались по внешним линиям магнитного поля Солнца, что спровоцировали возникновение необычных дуг и аномально продолжительной вспышки.