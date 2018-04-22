Астрономы обнаружили еще один естественный спутник Земли

Открытие было сделано во время мониторинга космического пространства вокруг нашей планеты. Ученые обнаружили космическое тело, вращающееся вокруг Земли, при помощи мощного телескопа Pan-STARRS 1. В итоге объект был назван 2016 HO3.Уверенность в том, что космическое тело может быть еще одним естественным спутником Земли к астрофизикам пришла после длительных наблюдений за объектом. Оказалось, что он довольно продолжительное время вращается вокруг нашей планеты, при этом не отдаляется от нее на значительное расстояние.Ученые сообщили, что максимальная дистанция, на которую может удалиться 2016 HO3, превышает расстояние Земли до Луны в двести раз. Гравитация нашего земного шара не позволяет ему удаляться на слишком значительное расстояние, а маленькие размеры 2016 HO3 не позволяют ему создавать затмение на Земле.