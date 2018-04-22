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Дарья Пынзарь поделилась подробностями своего бизнеса в Турции

Дарья Пынзарь поделилась подробностями своего бизнеса в Турции, где они с мужем получили вид на жительство и предоставляют риэлторские услуги.

Как хорошо известно старым поклонникам теледивы, все свои планы она рано или поздно осуществляет. Поэтому, стоило Пынзарь присмотреться к тёплой стране, где она мечтала осесть на ближайшие годы с семьёй, как пара начала активно сотрудничать с торговцами турецкой недвижимостью.

Дарья Пынзарь поделилась подробностями своего бизнеса в Турции

Хотя фанаты советовали Дарье присмотреться к Черноморскому побережью, они с Сергеем успели не только оформить документы для переселения и найти временное жильё, а и сработаться с компанией-застройщиком, которая предприимчивых супругов наняла к себе.

Теперь, живя на две страны, экс-участница "Дома-2" постоянно посещает свой офис, где ей доверили общение с русскими клиентами, которые подыскивают квартиры, участки и виллы в Алании. От региона Дарья и её сыновья в восторге: под боком Средиземное море, а ландшафт делает климат мягким и очень тёплым.

В Турецкой провинции нет московской суеты и пробок, а особую атмосферу даёт прекрасная природа и исторические достопримечательности города.

На своём YouTube канале Пынзарь выставила ролик, где приглашает зрителя на своё рабочее место и подробно рассказывает, что входит в предоставляемые ей услуги. Для этого недавно был создан и второй Instagram теледивы.

Ранее Дарья Пынзарь сравнила сторонников "чайлдфри" с самоубийцами.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:56
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