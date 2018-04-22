Ученые рассказали, зачем одна ноздря дышит лучше другой
Ученые смогли объяснить, зачем одна ноздря человеческого носа всегда дышит лучше другой. Оказывается, попеременная работа ноздрей позволяет носу постоянно чувствовать разные запахи, пишет портал журнала ScienceAlert.
Дыхание контролируется нервной системой человека, поэтому все процессы автоматизированы и настроены на улучшенное восприятие различных ароматов. Некоторые запахи лучше ощущаются при быстром прохождении через носовой проход, а другие - при медленном перемещении сквозь нос. Для восприятия всех видов ароматов одна ноздря всегда активней вдыхает воздух, чем другая.
В течение рабочего дня ноздри сменяют друг друга, поочередно вдыхая то с большей скоростью, то с меньшей. Таким образом заложенность одного носового прохода позволяет активней работать соседней ноздре, уточняют исследователи.