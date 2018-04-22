Ученые рассказали, зачем одна ноздря дышит лучше другой

Дыхание контролируется нервной системой человека, поэтому все процессы автоматизированы и настроены на улучшенное восприятие различных ароматов. Некоторые запахи лучше ощущаются при быстром прохождении через носовой проход, а другие - при медленном перемещении сквозь нос. Для восприятия всех видов ароматов одна ноздря всегда активней вдыхает воздух, чем другая.В течение рабочего дня ноздри сменяют друг друга, поочередно вдыхая то с большей скоростью, то с меньшей. Таким образом заложенность одного носового прохода позволяет активней работать соседней ноздре, уточняют исследователи.