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Астрофизики назвали межпланетный корабль, которому нет альтернативы

Астрофизики назвали межпланетный корабль, которому в настоящий момент нет альтернативы. Существующие ракетные системы способны доставить людей на Марс и Венеру, но для освоения дальнего космоса нужны корабли на ядерном топливе, пишет портал РИА Новости.

Астрофизики назвали межпланетный корабль, которому нет альтернативы


Первый план межпланетного космического корабля был спроектирован еще в 1947 году, когда детонирование ядерных зарядов позволит придавать существенное ускорение всей структуре. США в 1957 году пытались разработать прототип корабля "Орион", который смог бы доставить человечество к ближайшей звездой системе альфа Центавра всего за 140 лет.

Однако все работы по созданию ядерных кораблей были прекращены в 1963 году, когда страны подписали соглашение о запрете ядерных испытаний на Земле и в космосе. Впрочем, примерно в 2300 году технологии позволят человечеству все же запустить межзвездный корабль, способный дозаправляться топливом на других планетах.
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:45
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