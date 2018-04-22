Астрофизики назвали межпланетный корабль, которому нет альтернативы
Астрофизики назвали межпланетный корабль, которому в настоящий момент нет альтернативы. Существующие ракетные системы способны доставить людей на Марс и Венеру, но для освоения дальнего космоса нужны корабли на ядерном топливе, пишет портал РИА Новости.
Первый план межпланетного космического корабля был спроектирован еще в 1947 году, когда детонирование ядерных зарядов позволит придавать существенное ускорение всей структуре. США в 1957 году пытались разработать прототип корабля "Орион", который смог бы доставить человечество к ближайшей звездой системе альфа Центавра всего за 140 лет.
Однако все работы по созданию ядерных кораблей были прекращены в 1963 году, когда страны подписали соглашение о запрете ядерных испытаний на Земле и в космосе. Впрочем, примерно в 2300 году технологии позволят человечеству все же запустить межзвездный корабль, способный дозаправляться топливом на других планетах.
Первый план межпланетного космического корабля был спроектирован еще в 1947 году, когда детонирование ядерных зарядов позволит придавать существенное ускорение всей структуре. США в 1957 году пытались разработать прототип корабля "Орион", который смог бы доставить человечество к ближайшей звездой системе альфа Центавра всего за 140 лет.
Однако все работы по созданию ядерных кораблей были прекращены в 1963 году, когда страны подписали соглашение о запрете ядерных испытаний на Земле и в космосе. Впрочем, примерно в 2300 году технологии позволят человечеству все же запустить межзвездный корабль, способный дозаправляться топливом на других планетах.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 12:45