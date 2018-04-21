Истории из космоса: Астронавты читают для детей сказки на борту МКС

Это интересная идея - NASA (и космических агентств из других стран) всегда будут нуждаться в современных инженерах и потенциальных космических фантастах, и, насколько подходят модели для подражания, астронавт - довольно хороший выбор. Помимо Нила Армстронга и Базза Олдрина, не так много широко известных астронавтов, поэтому это хороший способ представить ребенка нынешним космическим исследователям.Все книги должны быть одобрены GSEF перед отправкой их в космос. Затем NASA должна стерилизовать книгу и упаковать ее в корабль снабжения, направляющийся на МКС. Чтобы удовлетворить это одобрение, потенциальная книга должна быть короткой (ее можно прочитать менее чем за 15 минут), так или иначе быть связанной со STEM, и, самое главное, она должна быть точной.Некоторые из рассказов доступны на YouTube или на официальном веб-сайте Story Time From Space.Почти каждый ребенок хочет быть космонавтом, и этот опыт для них будет очень интересным.