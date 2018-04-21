АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Грехи человека: Сопротивляться им бесполезно из-за отголосков животных инстинктов живущих в сознании после эволюции
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Истории из космоса: Астронавты читают для детей сказки на борту МКС

Посредством партнерства с некоммерческим Глобальным космическим образовательным фондом (GSEF) команда астронавтов МКС работает над новой серией видеороликов, где они читают популярные детские книги о STEM и пространстве, из космоса. Серия называется Story Time from Space («Мстории из космоса») и регулярно обновляется новыми видео.

Истории из космоса: Астронавты читают для детей сказки на борту МКС


Это интересная идея - NASA (и космических агентств из других стран) всегда будут нуждаться в современных инженерах и потенциальных космических фантастах, и, насколько подходят модели для подражания, астронавт - довольно хороший выбор. Помимо Нила Армстронга и Базза Олдрина, не так много широко известных астронавтов, поэтому это хороший способ представить ребенка нынешним космическим исследователям.

Все книги должны быть одобрены GSEF перед отправкой их в космос. Затем NASA должна стерилизовать книгу и упаковать ее в корабль снабжения, направляющийся на МКС. Чтобы удовлетворить это одобрение, потенциальная книга должна быть короткой (ее можно прочитать менее чем за 15 минут), так или иначе быть связанной со STEM, и, самое главное, она должна быть точной.

Некоторые из рассказов доступны на YouTube или на официальном веб-сайте Story Time From Space.

Почти каждый ребенок хочет быть космонавтом, и этот опыт для них будет очень интересным.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 21:51
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lenovo анонсировала ноутбуки ThinkPad E485 и E585
BMW представила сдвоенные «ноздри»
Появилась информация о стоимости и дате
В Татарстане приложение SafeTrain предупредит
Шесть российских ВУЗов займутся созданием
Натали Портман может лишиться израильского
Microsoft выпустила облегченную версию Windows 10
Истории из космоса: Астронавты читают для детей
В России Renault Dokker можно приобрести с
В Тюмени экстренно эвакуировали гипермаркет «Ашан»
Зрители из Южной Кореи заплакали во время
Дженнифер Энистон впервые появилась в обществе
Употребление большого количества сахара во время
Жители Йошкар-Олы заметили в городе множество
Ученые расшифровали загадку 3700-летней
Первые фото обновлённого кроссовера GMC Acadia
Анфиса Чехова верит в любовь вместо религии
Поклонники советуют Яне Рудковской обратиться к
Ученые: «Брексит» связан с когнитивной
Наталья Штурм распродает через Instagram
Презентация Apple iPhone SE 2 может состояться в
Ким Кардашьян со своими сестрами закрывает бутик,
Дарья Лымарь вызвала шквал критики снимком в
На сайте Oppo появилась информация о бюджетном
Поклонники раскритиковали Розу Сябитову за
Google сообщит о самолечении пользователей в
Ольгу Орлову сравнили с Алексеем Паниным из-за
Ольга Зуева рассказала, что сотрудничать с
Минюст США расследует дело 4 крупных операторов
Девушка из Воронежа поразила пользователей сетей
Просмотреть все новости