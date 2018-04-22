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Ученые разработали для мужчин безопасный контрацептив

Новый и безопасный мужской контрацептив разработан американскими учеными. Использовать его можно как всем известные и распространенные противозачаточные таблетки.

Базой, для создания медицинского препарата, послужило вещество EP055, которым связываются на поверхности половых клеток мужчин белки EPPIN. Биологом Майклом О’Рэндом отмечается, что свойства препарата вызывают ограничение подвижности сперматозоидов, благодаря чему, вероятность успешного оплодотворения сводится к минимуму.

Ученые разработали для мужчин безопасный контрацептив


Первые эксперименты были проведены на животных. За состоянием макак наблюдали по истечении 30 часов, как была сделана инъекция, результаты показали, что их половыми клетками продолжает сохраняться пониженная активность. Понадобилось три недели, чтобы прекратилось действие препарата, после чего самцы снова стали способны к оплодотворению. Как отметили ученые, в ходе исследований не выявлено каких-либо побочных эффектов.

На следующем этапе, авторы исследования планируют испытать действие лекарственного препарата на людях. Его эффективные свойства для организма человека еще не доказаны.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:40
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