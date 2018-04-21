Ольгу Орлову сравнили с Алексеем Паниным из-за чрезмерной любви к собакам

Панин закрепил за собой статус извращенца из-за нездоровой любви к собакам. Однако теперь к его рядам причисляют Ольгу Орлову из-за недавнего видеоролика, который она опубликовала на своей странице в социальных сетях.На видео звезда обнимается со своими собаками, делает им массаж, целует их морду и даже лапы. Многие пользователи решили, что ведущая испытывает чрезмерную любовь к своим питомцам.Хейтеры высказали свое мнение, что в этот раз любительница животных явно перегнула палку. Такими темпами она может переплюнуть Панина.Правда, нашлись и те, кто не увидел в поведении Ольги ничего плохого. Они уверены, что Орлова просто относится к своим собакам как детям, поэтому и ведет себя с ними так любвеобильно.