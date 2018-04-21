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Ольгу Орлову сравнили с Алексеем Паниным из-за чрезмерной любви к собакам

Ведущую известной телестройки «Дом-2» Ольгу Орлову хейтеры сравнили с актером Алексеем Паниным из-за слишком сильной любви к собакам.

Панин закрепил за собой статус извращенца из-за нездоровой любви к собакам. Однако теперь к его рядам причисляют Ольгу Орлову из-за недавнего видеоролика, который она опубликовала на своей странице в социальных сетях.

Ольгу Орлову сравнили с Алексеем Паниным из-за чрезмерной любви к собакам

На видео звезда обнимается со своими собаками, делает им массаж, целует их морду и даже лапы. Многие пользователи решили, что ведущая испытывает чрезмерную любовь к своим питомцам.

Хейтеры высказали свое мнение, что в этот раз любительница животных явно перегнула палку. Такими темпами она может переплюнуть Панина.
Правда, нашлись и те, кто не увидел в поведении Ольги ничего плохого. Они уверены, что Орлова просто относится к своим собакам как детям, поэтому и ведет себя с ними так любвеобильно.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:30
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