Ольгу Орлову сравнили с Алексеем Паниным из-за чрезмерной любви к собакам
Ведущую известной телестройки «Дом-2» Ольгу Орлову хейтеры сравнили с актером Алексеем Паниным из-за слишком сильной любви к собакам.
Панин закрепил за собой статус извращенца из-за нездоровой любви к собакам. Однако теперь к его рядам причисляют Ольгу Орлову из-за недавнего видеоролика, который она опубликовала на своей странице в социальных сетях.
На видео звезда обнимается со своими собаками, делает им массаж, целует их морду и даже лапы. Многие пользователи решили, что ведущая испытывает чрезмерную любовь к своим питомцам.
Хейтеры высказали свое мнение, что в этот раз любительница животных явно перегнула палку. Такими темпами она может переплюнуть Панина. Правда, нашлись и те, кто не увидел в поведении Ольги ничего плохого. Они уверены, что Орлова просто относится к своим собакам как детям, поэтому и ведет себя с ними так любвеобильно.