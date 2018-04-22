Мансийский йети стал виновником гибели группы Дятлова

В конце 50-х годов группа попрощалась с товарищем, сошедшим с маршрута, после чего отправилась к горе Холатчахль, а дальше уже никто не видел участников живыми. Местные жители давно считают ее проклятым местом, потому что в древности на перевале, ставшем убийцей героев нашей истории, совершались человеческие жертвоприношения. Шаманы молились своей богине Сорни Най, а также называли это место горой Девяти Мертвецов. Сначала туристов было десять, но потом Юрию Юдину пришлось покинуть ребят из-за возникшего недуга. Он оказался единственным человеком, выжившим после похода, хотя аномальные события преследовали всех путешественников после Выжая, так как древняя святыня нуждалась в новой добыче. Игорь Дятлов, возглавлявший группу студентов, был опытным туристом, а также все члены экспедиции были готовы к трудностям во время зимнего похода по горной местности на лыжах. Нужно было преодолеть 300-километровый маршрут без связи при температуре воздуха -30 градусов, так что он относился к высшей категории сложности и требовал специальной подготовки.Эксперты не могли понять, что заставило людей в такой обстановке разрезать палатку изнури ночью, чтобы потом в полураздетом состоянии бежать навстречу гибели, несмотря на сильную метель. Они могли столкнуться с таким страшным существом, что переохлаждение было самым легким концом, что подтверждают секретные документы расследования события, которые не были обнародованы. Когда туристы не вышли на связь, было послано несколько поисковых групп, но только через несколько дней спасатели нашли тела двух мужчин в нижнем белье, которые пытались согреться возле небольшого костра. Там были разбросаны щепки и обгоревшие ветки кедра, а через 300 метров внизу склона лежал их лидер, обхвативший руками березу. Он был без обуви и дышал в снег, после чего на лице остался ледяной покров. Зина Колмогорова была найдена со следами кровотечения, а дальше под слоями снега люди нашли еще одного участника. Все они погибли на обратном пути к палатке, но только в мае, когда уже на земле не осталось снега, сорванные ветки ели и обрывки одежды показали поисковикам место, где были остальные трупы.Там лежала теплая одежда, срезанная с жертв, а также туристы находились на 6-метровом расстоянии от стоянки с плотным настилом. Еще одна девушка Людмила Дубинина лежала в ручье со сломанными ребрами под воздействием огромной силы, что также относилось к травмам Золотарева и Тибо-Бриньоля. Судебный эксперт Возрожденный тогда отметил, что она напоминает воздушную ударную волну, а также обратил внимание на оранжевый цвет кожи тел и следы радиации на их вещах. Царапины тоже указывали, что люди находились в ужасе и бежали от страшных гостей, не видя дороги вниз по склону, но обычная лавина не может стать причиной такого поведения опытных лиц. Также было непонятно, почему студенты после выхода стали разбредаться по территории, вместо того, чтобы держаться вместе. Сейчас многие исследователи пытаются найти доказательства и раскрыть тайну перевала.Страшный реликтовый снежный человек мог заставить незваных гостей выскочить на улицу без одежды и поступить так с палаткой, потому что он просто преградил им путь. В такой ситуации испуганные чудовищем туристы уже не думали о своем внешнем виде, а два человека решили немного задержаться и пойти в другом направлении, чтобы потом присоединиться к группе. Она сначала двигалась плотной шеренгой, отвлекая внимание агрессивного и умного существа. Йети мощными ударами наносил травмы свидетелям события, а также ветки кедра для костра стали единственным материалом для ребят, не способных покинуть место, чтобы набрать сухостой. Жуткая особь бродила рядом в лесу, а когда костер догорел, люди попытались добраться до палатки, но стали жертвами переохлаждения.Уголовное дело сохранило запись о страшном зрелище в ночь трагедии, которое потом описали местные жители. Они видели на небе огромные огненные шары, даже успев зарисовать внеземные объекты. Валентину Дегтяреву удалось после просмотра архивов, найти на фото НЛО в форме диска, упавший рядом с перевалом, где находилась группа. Сейчас 20-метровый корабль пришельцев покоится под снежными покровами, но тогда невольные свидетели события должны были быть уничтожены. Туристы никогда раньше не сталкивались с таким зрелищем, а потому они могли захотеть исследовать странный аппарат, вызвав гнев со стороны гуманоидов. Также есть сведения о секретных военных экспериментах, проходящих в безлюдных местах. Тогда в атмосферных слоях было взорвано 20 ядерных боеголовок, а гражданские лица стали жертвами обстоятельств и должны были быть ликвидированы. Это объясняет наличие радиации и необычный цвет загара, вот только следствие длилось недолго, а все спасатели не могли рассказать о своих исследованиях 25 лет. Даже сейчас доступ к документам можно получить после разрешения Свердловской прокуратуры, продолжающей скрывать информацию. Пришельцы могли отреагировать на такие действия со стороны людей и вступить с ними в сражения, а пока военные мерились силами с внеземными технологиями, звуковые колебания пробудили местного монстра, решившего выместить свою злобу на невинной добыче.