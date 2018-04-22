Соперники Христа: Другие претенденты на звание Мессии тоже творили чудеса и воскрешали мертвых людей

По древней Иудеи бродили многие проповедники и религиозные лидеры, а римляне захватывали новые территории, где смешивались народы, имеющие разных богов. Пока Спаситель нес истину своему народу, его современник Аполлоний Тианский, живший в Каппадокии, тоже исцелял немощных собратьев, говоря им о мире и любви. Он воскресил наследницу императора, а также изучил учение браминов во время путешествия в Индию. Только этот соперник Иисуса чтил римских богов, а перед смертью был вознесен на небеса. Этот человек почти не имел сторонников, потому что общался только с образованными патрициями в отличие от Мессии, протягивающего руку помощи всему человечеству. Также Симон Волхв, которого потом христианство назвало еретиком, мог подниматься в воздух, создавать миражи и передвигать предметы силой мысли. Многие люди считали его божеством, так что слава колдуна росла вместе с числом поклонников, когда появились апостолы. Они были разгневаны такими способностями колдуна, подрывающими их веру, после чего Петр стал преследовать своего врага. Он попал на очередное выступление Симона в Риме, когда тот снова воспарил над пораженной толпой зрителей. После молитвы соперник упал на землю и сломал конечность, хотя сейчас многие эксперты не сомневаются в его тайных знаниях гипноза. Апостол тоже мог владеть такими навыками, сумев рассеять иллюзию, однако сирийцы, египтяне и римляне продолжали считать мага Спасителем до 4 века, пока император Константин не наложил запрет на все языческие храмы.Некоторые ученые считают Иоанна Крестителя тайным конкурентом Сына Божьего, потому что он всегда показывал свою веру и религиозную дисциплину. Отношения между ними не были дружескими, несмотря на крещение, а также последователи после казни лидера не присоединились к христианству. Они до сих пор являются сектой иудеев, имеющей свое Писание и называющей Христа лжепророком. Тамплиеры и Мальтийский орден тоже были приверженцами такого культа, а через 100 лет после смерти Иисуса Симон Бар-Кохба бросил ему вызов и потребовал, чтобы народ признал его Мессией. Прекрасный воин и потомок Давида не побоялся уничтожить легион римлян, после чего был изображен на иерусалимских монетах, но армия императора Адриана разгромила мятежников. Потом враги захватили город и уничтожили всех раввинов, запретив религию иудеев, а людям оставалось только проклинать неудачного правителя.Римская империя популяризировала культ Митры, который тоже был рожден девственницей и получил дары от волхвов. Солнечный бог вознесся на небеса и тоже сел подле Отца, а также был покровителем закона, мира и власти, что нравилось цезарям. Подземные храмы сторонников религии, превысивших христиан, разрослись по всей стране, но вера не получила мирового признания, потому что не допускала на собрания женщин. В конце 40-х годов ученые нашли библиотеку текстов коптов на территории Египта, где есть различные манускрипты, содержащие 114 изречений Христа. Они доказали, что в то время была альтернатива такому направлению, но учение гностиков стало угрозой для христианства, а потому большинство их рукописей было уничтожено в 400 году.