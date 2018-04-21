Жители Йошкар-Олы заметили в городе множество крыс больших размеров

Женщина возвращалась домой с работы и увидела одну особь, которая даже не боялась человека. Она своими размерами не отличалась от кошки, но при этом имела длинный хвост и зубы, торчащие из пасти. Свидетельница события была шокирована таким зрелищем, но раньше грызуны предпочитали находиться возле мусорных баков.Тогда горожане не видели крупных видов, которые сейчас начинают перебираться в центр. Ученым предстоит исследовать крыс и найти причину мутации, вызвавшую такие процессы в их организме.