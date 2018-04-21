Сын Тома Круза освоил профессию рыбака

Для этого 23-летний Коннор Круз резко бросает блестящую карьеру диджея в Голливуде и отправляется в небольшой городок Клирвотер на севере Калифорнии. Далее устраивается обычным матросом на туристическое рыболовное судно.За свою работу Коннор получает 860 долларов в день. Режим работы простого матроса на рыболовном судне отнюдь нелегок. Парень встает в пять утра и отправляется на лодку. В продолжении рабочего дня Круз-младший чистит рыбу, выловленную рыбаками-туристами, а также следит за порядком в каютах и на палубе. В интервью прессе молодой человек скупо отвечает, что неожиданно для себя почувствовал острую необходимость начать жизнь свою собственную, а не следовать по течению неясных обстоятельств.Представители прессы отмечают, что в Клирвотере сосредоточена центральная резиденция церкви сайентологии. В соответствующей атмосфере и воспитывался Коннор. С недавнего времени в этот городок переехал и его родитель Том.