Илон Маск профинансировал в штате Юта симулятор марсианской колонии

Разработчики специального комплекса Mars Society, имитирующего колонию на Марсе, сообщают, что подобные симуляторы неоценимы, так как пребывание на них помогает будущим участникам инопланетных миссий быть готовыми к враждебной среде других миров, в частности, к сухим условиям Красной планеты.Участники проекта Mars Society, расположенного в штате Юта, на протяжении трех недель тестировали земное оборудование во враждебной среде, а также провела ряд других экспериментов.