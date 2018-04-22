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Илон Маск профинансировал в штате Юта симулятор марсианской колонии

Американский инженер-миллиардер Илон Маск профинансировал постройку в штате Юта (США) марсианскую колонию-симулятор Mars Society, пребывание на которой поможет астронавтам скорее адаптироваться к настоящим условиям Марса.

Илон Маск профинансировал в штате Юта симулятор марсианской колонии


Разработчики специального комплекса Mars Society, имитирующего колонию на Марсе, сообщают, что подобные симуляторы неоценимы, так как пребывание на них помогает будущим участникам инопланетных миссий быть готовыми к враждебной среде других миров, в частности, к сухим условиям Красной планеты.



Участники проекта Mars Society, расположенного в штате Юта, на протяжении трех недель тестировали земное оборудование во враждебной среде, а также провела ряд других экспериментов.
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dzen / Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 07:15
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