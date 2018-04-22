NASA показало красочный снимок Галапагосских островов из космоса

Рики Арнольд подписал под снимком: "Очаровательные острова Эквадора - Галапагос". В данное время астронавт находится на борту Международной космической станции, откуда и сделал фотоснимок.На фото изображены проплывающие облака над Галапагосским архипелагом, а также солнечные блики, отражающиеся в прибрежных водах Тихого океана.Арнольд сделал фото 13 апреля, когда МКС проходила над Тихим океаном в районе Эквадора.