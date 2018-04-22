АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Грехи человека: Сопротивляться им бесполезно из-за отголосков животных инстинктов живущих в сознании после эволюции
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

NASA показало красочный снимок Галапагосских островов из космоса

На официальном сайте NASA опубликован красочный снимок Галапагосских островов, сделанный американским астронавтом Рики Арнольдом, который в данное время находится на борту МКС.

NASA показало красочный снимок Галапагосских островов из космоса


Рики Арнольд подписал под снимком: "Очаровательные острова Эквадора - Галапагос". В данное время астронавт находится на борту Международной космической станции, откуда и сделал фотоснимок.

На фото изображены проплывающие облака над Галапагосским архипелагом, а также солнечные блики, отражающиеся в прибрежных водах Тихого океана.

Арнольд сделал фото 13 апреля, когда МКС проходила над Тихим океаном в районе Эквадора.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 06:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
NASA показало красочный снимок Галапагосских
Ателье Roush представило пикап Roush Super Duty
В Англии обнаружили 4000-летнюю погребальную урну
Полет Елизаветы Арзамасовой под куполом цирка
В Украине представили бюджетный электрокар ROVER
Фотошпионы сняли BMW Z4 Roadster 2019 года в ходе
Биологи: Некоторые виды растений проводят в
В Сербии обнаружили предполагаемую гробницу
Минфин США обвинил Китай в выдаче «непрозрачных»
Новый смартфон LG V40 появился в Сети под именем
В сети опубликовали характеристики кроссовера BYD
Лев Толстой впадал в депрессию из-за поиска
Lenovo анонсировала ноутбуки ThinkPad E485 и E585
BMW представила сдвоенные «ноздри»
Появилась информация о стоимости и дате
В Татарстане приложение SafeTrain предупредит
Шесть российских ВУЗов займутся созданием
Натали Портман может лишиться израильского
Microsoft выпустила облегченную версию Windows 10
Истории из космоса: Астронавты читают для детей
В России Renault Dokker можно приобрести с
В Тюмени экстренно эвакуировали гипермаркет «Ашан»
Зрители из Южной Кореи заплакали во время
Дженнифер Энистон впервые появилась в обществе
Употребление большого количества сахара во время
Жители Йошкар-Олы заметили в городе множество
Ученые расшифровали загадку 3700-летней
Первые фото обновлённого кроссовера GMC Acadia
Анфиса Чехова верит в любовь вместо религии
Поклонники советуют Яне Рудковской обратиться к
Просмотреть все новости