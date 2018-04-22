NASA показало красочный снимок Галапагосских островов из космоса
На официальном сайте NASA опубликован красочный снимок Галапагосских островов, сделанный американским астронавтом Рики Арнольдом, который в данное время находится на борту МКС.
Рики Арнольд подписал под снимком: "Очаровательные острова Эквадора - Галапагос". В данное время астронавт находится на борту Международной космической станции, откуда и сделал фотоснимок.
На фото изображены проплывающие облака над Галапагосским архипелагом, а также солнечные блики, отражающиеся в прибрежных водах Тихого океана.
Арнольд сделал фото 13 апреля, когда МКС проходила над Тихим океаном в районе Эквадора.
Рики Арнольд подписал под снимком: "Очаровательные острова Эквадора - Галапагос". В данное время астронавт находится на борту Международной космической станции, откуда и сделал фотоснимок.
На фото изображены проплывающие облака над Галапагосским архипелагом, а также солнечные блики, отражающиеся в прибрежных водах Тихого океана.
Арнольд сделал фото 13 апреля, когда МКС проходила над Тихим океаном в районе Эквадора.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 06:30