В Англии обнаружили 4000-летнюю погребальную урну

К научной работе археологическая группа приступила после обращения к специалистам местного фермера, который рассказал о необычной «шишке» на своем поле. Эксперты обследовали территорию и пришли к выводу, что это погребальный курган. Его диаметр составил 15 метров, а вход курган предположительно на юго-востоке. Центр окружности насчитал несколько углублений, после чего не осталось никаких сомнений в том, что это курган.Ученые признаются, что не могут ответить на вопрос о том, почему жители Британии бронзовой эпохи хоронили покойников в курганах. Из-за повышенной кислотности почвы останки практически не сохраняются, однако, если покойных кремировали, то вероятнее всего для этого им нужны были керамические урны.Именно такую урну и обнаружили археологи, сообщил BBC News.По керамическим урнам ученые определили возраст находки – это примерно 2000 до нашей эры. Археологи рассказали, что подобные сосуды попадаются очень редко, а этот хранился всего лишь на глубине 25 см, и это удивительно, что его ни разу не задел плуг.4000 лет назад здесь происходил переход от эры неолита к ранней бронзе.Исследование кургана продолжаются, ученым предстоит ответить еще на множество вопросов, которые у них появляются в процессе раскопок.