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Биологи: Некоторые виды растений проводят в спячке до 20 лет

Британские биологи Сассекского университета выявили некоторые виды растений, которые способны проводить в спячке порядка 20 лет. При этом под землей у растений сохраняется возможность фотосинтеза, пишет портал Naked Science.

Биологи: Некоторые виды растений проводят в спячке до 20 лет


Из всего исследованного мира флоры ученые выделили 114 видов растений, которые являются представителями 24 семейств. Данные виды растений умеют впадать в спячку, чтобы получить выгодные позиции в выживаемости вида в долгосрочной перспективе. Например, представители класса орхидных способны впадать в состояние анабиоза на несколько лет, чтобы прорасти в более благоприятных условиях.

Согласно выводам биологов, растения способны адекватно оценивать риски выживаемости вида, учитывая наличие травоядных вредителей и существующий климат. При неблагоприятных факторах растения предпочитают прорастать позднее, выживая под землей и проводя нетрадиционный фотосинтез без солнечного света.
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 01:00
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