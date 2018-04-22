Биологи: Некоторые виды растений проводят в спячке до 20 лет

Из всего исследованного мира флоры ученые выделили 114 видов растений, которые являются представителями 24 семейств. Данные виды растений умеют впадать в спячку, чтобы получить выгодные позиции в выживаемости вида в долгосрочной перспективе. Например, представители класса орхидных способны впадать в состояние анабиоза на несколько лет, чтобы прорасти в более благоприятных условиях.Согласно выводам биологов, растения способны адекватно оценивать риски выживаемости вида, учитывая наличие травоядных вредителей и существующий климат. При неблагоприятных факторах растения предпочитают прорастать позднее, выживая под землей и проводя нетрадиционный фотосинтез без солнечного света.