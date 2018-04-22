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В Сербии обнаружили предполагаемую гробницу римского императора

Группа археологов в ходе археологических исследований в районе древнего римского города Виминациума, ныне юг Сербии, обнаружили гробницу римского императора. По предположению исследователей, останки в гробнице могут принадлежать Марку Аврелию Карину.

В Сербии обнаружили предполагаемую гробницу римского императора


Стоит отметить, что обнаруженные останки принадлежат вовсе не прославленному властителю – философу, который жил во втором веке, а другого римского владыки. Известно, что правители Рима любили брать имена прославленных предшественников. К примеру, Калигулу звали Гай Юлий Цезарь Август Германик.

Изначально Виминациум, основанный в первом веке нашей эры, был просто военным лагерем, а позже разросся до масштабов мегаполиса по меркам той эпохи. Ученые при раскопках обнаружили большое множество всяческих сооружений, среди которых были и погребения. О том, что археологи наткнулись именно на императорскую могилу, свидетельствует несколько показателей. Во-первых, размер мавзолея, где покоились останки усопшего; во-вторых, рядом с захоронением были расположены объекты, символизирующие императорскую власть – мраморная голова в лавровом венке и др. Более того, покоившийся в гробнице, в свое время был предан забвению или «проклятию памяти», а это явный признак того, что здесь покоятся останки представителя знати.

В Сербии обнаружили предполагаемую гробницу римского императора


Письменные источники хранят информацию о том, что «проклятию памяти» подверглись не менее трех правителей, среди которых Марк Аврелий Карин (283-285 гг.), Марк Эмилий Эмилиан (207-253 гг.) и Марк Аврелий Гелиогабал (204-222 гг.).

Историки связывают гробницу с первым из перечисленных императоров, потому что, по одной из существующих версий, его гибель пришлась именно под Виминациумом. Римский владыка погиб от руки Диоклетиана, будущего императора, объединившего империю.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 00:00
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