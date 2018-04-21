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Лев Толстой впадал в депрессию из-за поиска смысла жизни

Классик русской литературы Лев Толстой часто размышлял о смысле жизни, что приводило к развитию депрессии у автора монументального произведения "Война и мир". Противоречия между материальным и духовными мирами не давали писателю покоя, рассуждает финское издание Helsingin Sanomat.

Лев Толстой впадал в депрессию из-за поиска смысла жизни


Религия учила Толстого, что смысл жизни должен быть чем-то возвышенным и приносить умиротворение, однако для реального мира такая трактовка не подходила, что удручало писателя и вызывало у него бесконечную депрессию. Толстой искал смысл мироздания в науках, но материальный мир, где человек - сгусток материи, еще больше разочаровал его.

Автор философской статьи называет главную ошибку русского классика - поиск смысла в материальном мире, а не в духовном. В конце-концов, резюмирует исследователь, в результате эволюции остались особи с преимущественно одинаковыми ценностями, поэтому смысл жизни для всех приблизительно один - просто жить.
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Культура / Наука
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 23:20
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