Лев Толстой впадал в депрессию из-за поиска смысла жизни

Религия учила Толстого, что смысл жизни должен быть чем-то возвышенным и приносить умиротворение, однако для реального мира такая трактовка не подходила, что удручало писателя и вызывало у него бесконечную депрессию. Толстой искал смысл мироздания в науках, но материальный мир, где человек - сгусток материи, еще больше разочаровал его.Автор философской статьи называет главную ошибку русского классика - поиск смысла в материальном мире, а не в духовном. В конце-концов, резюмирует исследователь, в результате эволюции остались особи с преимущественно одинаковыми ценностями, поэтому смысл жизни для всех приблизительно один - просто жить.