АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Грехи человека: Сопротивляться им бесполезно из-за отголосков животных инстинктов живущих в сознании после эволюции
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

В Татарстане приложение SafeTrain предупредит касательно близости железной дороги

В Татарстане создано специальное приложение SafeTrain, срабатывающее, а также блокирующее музыку, во время приближения человека к железнодорожным путям.

В Татарстане приложение SafeTrain предупредит касательно близости железной дороги


SafeTrain полностью бесплатное и доступное для всех пользователей. Системой блокируется музыка, чтобы человек во время приближения поездов, смог заметить либо услышать их. На ж/д рельсах в последнее время стали более чаще случаться несчастные случаи. Жертвы в большинстве случаев были в наушниках. Они не слышали приближение поездов. Система также отсылает сообщение родителям, в случае перехода ребёнка через дорогу. Большинство молодых людей ходят постоянно в наушниках. Новое приложение подскажет ребенку касательно приближающейся опасности. В случае приближения мобильного телефона к рельсам, срабатывает приложение, отключая воспроизведение любых звуков.

При приближении до 50 м гаджет издает вибрацию. Родители также смогут следить за маршрутом своих детей на карте.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Lenovo анонсировала ноутбуки ThinkPad E485 и E585
BMW представила сдвоенные «ноздри»
Появилась информация о стоимости и дате
В Татарстане приложение SafeTrain предупредит
Шесть российских ВУЗов займутся созданием
Натали Портман может лишиться израильского
Microsoft выпустила облегченную версию Windows 10
Истории из космоса: Астронавты читают для детей
В России Renault Dokker можно приобрести с
В Тюмени экстренно эвакуировали гипермаркет «Ашан»
Зрители из Южной Кореи заплакали во время
Дженнифер Энистон впервые появилась в обществе
Употребление большого количества сахара во время
Жители Йошкар-Олы заметили в городе множество
Ученые расшифровали загадку 3700-летней
Первые фото обновлённого кроссовера GMC Acadia
Анфиса Чехова верит в любовь вместо религии
Поклонники советуют Яне Рудковской обратиться к
Ученые: «Брексит» связан с когнитивной
Наталья Штурм распродает через Instagram
Презентация Apple iPhone SE 2 может состояться в
Ким Кардашьян со своими сестрами закрывает бутик,
Дарья Лымарь вызвала шквал критики снимком в
На сайте Oppo появилась информация о бюджетном
Поклонники раскритиковали Розу Сябитову за
Google сообщит о самолечении пользователей в
Ольгу Орлову сравнили с Алексеем Паниным из-за
Ольга Зуева рассказала, что сотрудничать с
Минюст США расследует дело 4 крупных операторов
Девушка из Воронежа поразила пользователей сетей
Просмотреть все новости