В Татарстане приложение SafeTrain предупредит касательно близости железной дороги

В Татарстане создано специальное приложение SafeTrain, срабатывающее, а также блокирующее музыку, во время приближения человека к железнодорожным путям.SafeTrain полностью бесплатное и доступное для всех пользователей. Системой блокируется музыка, чтобы человек во время приближения поездов, смог заметить либо услышать их. На ж/д рельсах в последнее время стали более чаще случаться несчастные случаи. Жертвы в большинстве случаев были в наушниках. Они не слышали приближение поездов. Система также отсылает сообщение родителям, в случае перехода ребёнка через дорогу. Большинство молодых людей ходят постоянно в наушниках. Новое приложение подскажет ребенку касательно приближающейся опасности. В случае приближения мобильного телефона к рельсам, срабатывает приложение, отключая воспроизведение любых звуков.При приближении до 50 м гаджет издает вибрацию. Родители также смогут следить за маршрутом своих детей на карте.