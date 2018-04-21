Шесть российских ВУЗов займутся созданием группировки наноспутников

Таким образом, между всеми участниками проекта был подписан договор. В нем сказано, что для создания космической группировки наноспутников будет создана группа высших учебных заведений. Целью идеи является исследование магнитосферы и ионосферы Земли. Запуск аппаратов на орбиту запланирован на 2021 год.В целом на орбите Земли должно появиться около 5 аппаратов. По мнению авторов проекта, такого количества спутников должно быть достаточно для проведения полноценного анализа ионосферы планеты.