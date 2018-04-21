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В Тюмени экстренно эвакуировали гипермаркет «Ашан»

Сотрудниками полиции ведётся расследование происшествия, которое произошло в Тюмени двадцатого апреля. Ранее там была произведена эвакуация гипермаркета «Ашан», который располагается по ул. Дмитрия Менделеева. Всех посетителей сотрудники МЧС вывели на находящуюся рядом парковку.

В Тюмени экстренно эвакуировали гипермаркет «Ашан»


Геннадий Грибич, являющийся в Тюменской области заместителем руководителя службы МЧС по контакту с СМИ, дал комментарий и поведал о том, что всё же произошло. Он отметил, что это была всего лишь штатная эвакуация, и поэтому волноваться не надо. Касательно количества людей, какие были выведены из гипермаркета, точных сведений нет, так как проверку проводили на самостоятельных началах.

В настоящее время неизвестно, возобновилась ли работа «Ашана» или до сих пор продолжаются мероприятия, которые связаны с учениями МЧС.
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Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:40
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В Тюмени экстренно эвакуировали гипермаркет «Ашан»
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