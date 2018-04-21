В Тюмени экстренно эвакуировали гипермаркет «Ашан»

Геннадий Грибич, являющийся в Тюменской области заместителем руководителя службы МЧС по контакту с СМИ, дал комментарий и поведал о том, что всё же произошло. Он отметил, что это была всего лишь штатная эвакуация, и поэтому волноваться не надо. Касательно количества людей, какие были выведены из гипермаркета, точных сведений нет, так как проверку проводили на самостоятельных началах.В настоящее время неизвестно, возобновилась ли работа «Ашана» или до сих пор продолжаются мероприятия, которые связаны с учениями МЧС.