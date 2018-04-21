Дженнифер Энистон впервые появилась в обществе после развода

Впервые после разрыва отношений с Джастином Теру голливудская кинозвезда Дженнифер Энистон вернулась к своей привычной жизни: артистка приняла участие в молодежном форуме WE Day в Калифорнии.Невзирая на недавно полученную травму руки, актриса все же появилась на мероприятии, где будут обсуждаться вопросы привлечения молодого поколения к решению как местных, так и более масштабных проблем.Дженнифер Энистон, для своего первого после развода появления в общественных кругах, выбрала весьма демократичный образ: она облачилась в темно-синие джинсы и футболку, с изображением логотипа форума, а также строгий черный пиджак и белоснежные кеды. Свой образ актриса завершила довольно необычным аксессуаром – ортезом на запястье.