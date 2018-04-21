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Дженнифер Энистон впервые появилась в обществе после развода

49-летняя Дженнифер Энистон появилась в общественных кругах впервые после развода с 46-летним Джастином Теру. Хотя сам экс-супруг актрисы почти сразу начал выходить в свет и, более того, успел наладить личную жизнь. В СМИ появилась информация, что у него роман сразу с тремя девушками, чего не скажешь о Джен, которая избегала некоторое время публичных мероприятий.

Дженнифер Энистон впервые появилась в обществе после развода


Впервые после разрыва отношений с Джастином Теру голливудская кинозвезда Дженнифер Энистон вернулась к своей привычной жизни: артистка приняла участие в молодежном форуме WE Day в Калифорнии.

Невзирая на недавно полученную травму руки, актриса все же появилась на мероприятии, где будут обсуждаться вопросы привлечения молодого поколения к решению как местных, так и более масштабных проблем.

Дженнифер Энистон, для своего первого после развода появления в общественных кругах, выбрала весьма демократичный образ: она облачилась в темно-синие джинсы и футболку, с изображением логотипа форума, а также строгий черный пиджак и белоснежные кеды. Свой образ актриса завершила довольно необычным аксессуаром – ортезом на запястье.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:30
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