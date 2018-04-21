Егор Халявин задумался о новой пластической операции
Экс-участник скандального реалити-шоу «Дом-2» Егор Холявин практически каждый месяц заявляет о новой пластической операции, которую решает сделать на своем теле для того, чтобы обрести имя первого в России признанного Кена.
Бывший участник телестройки стремительно двигается к цели, однако в последнее время поклонники все больше видят только регресс.
Накануне наш герой разместил в своем микроблоге Инстаграм новый снимок. Парень признался, что в своей внешности ему нравится практически всё, однако все время хочется новых изменений. Холявин не признает того факта, что болен и зависим от хирургических вмешательств, называя это совершенствованием внешности.
К слову, не так давно из-за многочисленного воздействия наркоза на организм у Егора стали появляться проблемы с репродуктивной функцией. Холявин сдал биоматериал, чтобы иметь возможность в будущем продолжить свой род. Кроме того, вес звезды «Дома-2» стремительно растет и новые операции лишь усугубляют положение дел.
Бывший участник телестройки стремительно двигается к цели, однако в последнее время поклонники все больше видят только регресс.
Накануне наш герой разместил в своем микроблоге Инстаграм новый снимок. Парень признался, что в своей внешности ему нравится практически всё, однако все время хочется новых изменений. Холявин не признает того факта, что болен и зависим от хирургических вмешательств, называя это совершенствованием внешности.
К слову, не так давно из-за многочисленного воздействия наркоза на организм у Егора стали появляться проблемы с репродуктивной функцией. Холявин сдал биоматериал, чтобы иметь возможность в будущем продолжить свой род. Кроме того, вес звезды «Дома-2» стремительно растет и новые операции лишь усугубляют положение дел.