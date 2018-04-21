Егор Халявин задумался о новой пластической операции

Бывший участник телестройки стремительно двигается к цели, однако в последнее время поклонники все больше видят только регресс.Накануне наш герой разместил в своем микроблоге Инстаграм новый снимок. Парень признался, что в своей внешности ему нравится практически всё, однако все время хочется новых изменений. Холявин не признает того факта, что болен и зависим от хирургических вмешательств, называя это совершенствованием внешности.К слову, не так давно из-за многочисленного воздействия наркоза на организм у Егора стали появляться проблемы с репродуктивной функцией. Холявин сдал биоматериал, чтобы иметь возможность в будущем продолжить свой род. Кроме того, вес звезды «Дома-2» стремительно растет и новые операции лишь усугубляют положение дел.