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Британцев напугало появление НЛО с изменяющимися формами

Пользователи сетей заметили фото, опубликованное свидетелями события из города Тайнсайда. Британцев напугало появление НЛО с изменяющимися формами, после чего они запечатлели объект на камеру.

Люди находились во дворе дома и обратили внимание на странное поведение облаков, подталкиваемых незримыми существами. Затем перед их глазами возник огромный черный объект, который стал быстро менять свой внешний вид. Ошеломленные горожане решили быстро зафиксировать событие, но пришельцы стал быстро подниматься вверх.

Британцев напугало появление НЛО с изменяющимися формами


Возле НЛО появились небольшие аналоги, напоминающие бумеранги, которые показывали немыслимые пируэты в воздухе. Потом внеземные корабли исчезли, а шокированные особы сообщили информацию экспертам. Исследователи заинтересовались такими событиями, а люди даже согласились пройти сеанс гипноза, чтобы вспомнить больше информации.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:20
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