Мощнейшая с начала года магнитная буря удивила ученых
20 апреля 2018 года мощнейшая с начала года магнитная буря накрыла Землю. Такой феномен стал неожиданным и для ученых, астрономов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца института физики им П.Н. Лебедева РАН (ФИАН).
Согласно данным источника, причина необычного явления – вовсе не вспышка на Солнце, а изменение скорости потоков солнечного ветра, которая повысилась почти в два раза.
Ученые пока не могут дать точных данных о том, сколько будет длиться магнитная буря, но уверены, что ее пик уже прошел, и теперь она пойдет на спад.