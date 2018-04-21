Мощнейшая с начала года магнитная буря удивила ученых

Согласно данным источника, причина необычного явления – вовсе не вспышка на Солнце, а изменение скорости потоков солнечного ветра, которая повысилась почти в два раза.Ученые пока не могут дать точных данных о том, сколько будет длиться магнитная буря, но уверены, что ее пик уже прошел, и теперь она пойдет на спад.