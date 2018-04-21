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Мощнейшая с начала года магнитная буря удивила ученых

20 апреля 2018 года мощнейшая с начала года магнитная буря накрыла Землю. Такой феномен стал неожиданным и для ученых, астрономов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца института физики им П.Н. Лебедева РАН (ФИАН).

Мощнейшая с начала года магнитная буря удивила ученых


Согласно данным источника, причина необычного явления – вовсе не вспышка на Солнце, а изменение скорости потоков солнечного ветра, которая повысилась почти в два раза.

Ученые пока не могут дать точных данных о том, сколько будет длиться магнитная буря, но уверены, что ее пик уже прошел, и теперь она пойдет на спад.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 18:10
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