Уфологи: На Марсе покоится брошенный пришельцами «инопланетный дрон»

Фотоснимок фрагментов «инопланетного дрона» на Марсе свидетельствует о том, что внеземные существа занимались изучением планеты, считают конспирологи. Все они придерживаются теории американского исследователя Джона Браденбурга, уверявшего, что археологические реликвии оставили после себя древние марсиане. Физик Браденбург считает, что в далеком прошлом Красная планета была населена живыми существами и, более того, имела развитую цивилизацию. Однако около полумиллиарда лет назад произошла ядерная война, свидетельства которой можно увидеть и сегодня. Каждый может рассмотреть на поверхности Марса следы ядерного взрыва.Теория ученого заключается в том, что марсианская цивилизация, равно как и цивилизация людей бронзового века, была уничтожена продвинутыми представителями с другой планеты. Свою гипотезу он подтверждает информацией, собранной NASA.Предмет, изображенный на снимках, лишь свидетельствует о том, что развитые цивилизации существовали на Красном гиганте в далеком прошлом.Один из пользователей Youtube поделился мнение о том, что изображено на картинке. Он считает, что это беспилотник, который построили марсиане или другим инопланетным видом, изучавшим Марс.