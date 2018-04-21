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Уфологи: На Марсе покоится брошенный пришельцами «инопланетный дрон»

Недавно уфологи сделали громкое заявление по поводу обитаемости Марса в далеком прошлом. Они считают, что ранее там обитали внеземные существа. Специалисты связывают крушение «инопланетного дрона» в кратере Гейла с интересом к этой планете пришельцев.

Уфологи: На Марсе покоится брошенный пришельцами «инопланетный дрон»


Фотоснимок фрагментов «инопланетного дрона» на Марсе свидетельствует о том, что внеземные существа занимались изучением планеты, считают конспирологи. Все они придерживаются теории американского исследователя Джона Браденбурга, уверявшего, что археологические реликвии оставили после себя древние марсиане. Физик Браденбург считает, что в далеком прошлом Красная планета была населена живыми существами и, более того, имела развитую цивилизацию. Однако около полумиллиарда лет назад произошла ядерная война, свидетельства которой можно увидеть и сегодня. Каждый может рассмотреть на поверхности Марса следы ядерного взрыва.

Уфологи: На Марсе покоится брошенный пришельцами «инопланетный дрон»


Теория ученого заключается в том, что марсианская цивилизация, равно как и цивилизация людей бронзового века, была уничтожена продвинутыми представителями с другой планеты. Свою гипотезу он подтверждает информацией, собранной NASA.

Предмет, изображенный на снимках, лишь свидетельствует о том, что развитые цивилизации существовали на Красном гиганте в далеком прошлом.

Один из пользователей Youtube поделился мнение о том, что изображено на картинке. Он считает, что это беспилотник, который построили марсиане или другим инопланетным видом, изучавшим Марс.
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В мире / Общество
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 16:30
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