Аллергия на пенициллин может быть вызвана безопасной реакцией со стороны иммунной системы – Ученые
Сейчас 90% людей уверены, что у них есть аллергия на пенициллин, однако ученые из Техасского университета развенчали такие мнения. Они доказали, что она может быть вызвана безопасной реакцией со стороны иммунной системы.
Препараты с таким содержанием давно стали бюджетными антибиотиками для борьбы со штаммами вирусов, но после негативных реакций со стороны организма пациенты не хотят использовать их для лечения недугов. Новое исследование показало, что аллергики быстро привыкают к лекарству, после чего симптомы реакции исчезают, но также она может быть вызвана инфекциями, которые уничтожаются пенициллином.
Для проверки были использованы кожные и пероральные тесты, подтвердившие выводы ученых. Замена таких препаратов другими аналогами может негативно отразиться на микрофлоре кишечника. Новые виды разрушают защитный бактериальный слой иммунитета, а возникшие патологии могут стать угрозой для жизни.