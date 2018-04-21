Российский школьник открыл новую звезду в созвездии Большой Медведицы

Школьник Данил Панов из Алтайского края прославился на всю страну – он открыл новую звезду в созвездии Большая Медведица. Звезда уже получила имя: ее назвали в честь открывателя. Парень удостоился чети вписать свое имя в истории. Объект получил название – Дэн В1. Школьник уже довольно давно увлекается астрономией и хочет серьезно связать с этим свою жизнь.Мальчик рассказал, что изучил около тысячи фотоснимков звезд с телескопа и этом ему по душе. Уже скоро подросток будет поступать в ВУЗ и в будущем хочет, чтобы его профессия была связана с астрономией. Но пока он учится в школе, может участвовать в конференциях для подростков, одна из которых скоро состоится в США.