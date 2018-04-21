На Калимантане ученые обнаружили новый вид муравьев-камикадзе

Насекомые используют такие возможности в безысходной ситуации, после чего происходит сильное сжатие тела. Жидкость имеет компоненты, опасные для других видов, так как после попадания на кожу она сразу разъедает ее и становится причиной летального исхода.Colobopsis explodens делится на два класса, где рабочие муравьи отличаются от остальных особей большими размерами голов. Они с их помощью закрывают вход в нору, а также на нашей планете есть немного мест, где сохранились такие насекомые. Первый вид ученые нашли в 60-х годах, когда исследовали территорию Сингапура, но потом больше не сталкивались с аналогами до сегодняшнего времени.