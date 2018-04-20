Экс-супруг Ольги Бузовой похвастался знакомством с актером Данилой Козловским

«Футбол зародился в Англии, а умер в России», «Пфффф, наших футболистов, возможно, мотивирует только угроза расстрела, и то не факт...», «Ну хоть в фильме у наших спортсменов все хорошо складывается на поле», - писали они.

На фотографии видно, как футболист московского «Локомотива» о чем-то оживлено беседует с главным героем и по совместительству режиссером нашумевшего фильма «Тренер».О чем конкретно разговаривали мужчины неизвестно, однако многие предполагают, что Дмитрий Тарасов пытался поделиться с Козловским своим «авторитетным» мнением по поводу фильма.Что касается самой публикации, то в подписи к ней супруг беременной Анастасии Костенко отметил, что такие фильмы, как «Тренер», хорошо мотивируют население, подчеркнув, что рад тому, что их снимают.Стоит отметить, что пользователи Сети не смогли пройти мимо данного поста мужчины, оставив множество ироничных комментариев по поводу его самого и российского футбола в целом.