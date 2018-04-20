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У Анастасии Костенко наступил период «гнездования»

Некоторое время назад Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов официально рассказали о том, что вскоре станут родителями. Поэтому сейчас у них часто берут интервью, в которых спрашивают о том, как они готовятся к такому важному и ответственному событию.

Так недавно, бывший супруг Ольги Бузовой заявил, что делать какие-то серьезные покупки для малыша еще рано, но Настя с ним не согласна, ежедневно напоминая о том, что нужно срочно приобрести все необходимое и обустраивать детскую комнату.

У Анастасии Костенко наступил период «гнездования»

Сама же девушка рассказала, что, по словам ее врача, у нее началась фаза спокойствия, которая сопровождается «гнездованием». Она объяснила, что в этот период, беременным постоянно хочется что-то покрасить, сделать ремонт, купить мебель и тому подобное.

Также в разговоре с журналистами спортсмен вспомнил тот день, когда жена сообщила ему о ребенке.

«Смотрел футбол. Тут подходит Настя, а в руках тест. Вижу, что ее лицо меняется. Эмоции? Не передать словами!», - поделился он.

По словам Костенко, тест показал приблизительный срок – 2-3 недели, и когда она отправила фотографию теста отцу, то он сначала подумал, что это номер Димы, под которым он играет в футбольной команде «Локомотив».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 18:35
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