У Анастасии Костенко наступил период «гнездования»

«Смотрел футбол. Тут подходит Настя, а в руках тест. Вижу, что ее лицо меняется. Эмоции? Не передать словами!», - поделился он.

Так недавно, бывший супруг Ольги Бузовой заявил, что делать какие-то серьезные покупки для малыша еще рано, но Настя с ним не согласна, ежедневно напоминая о том, что нужно срочно приобрести все необходимое и обустраивать детскую комнату.Сама же девушка рассказала, что, по словам ее врача, у нее началась фаза спокойствия, которая сопровождается «гнездованием». Она объяснила, что в этот период, беременным постоянно хочется что-то покрасить, сделать ремонт, купить мебель и тому подобное.Также в разговоре с журналистами спортсмен вспомнил тот день, когда жена сообщила ему о ребенке.По словам Костенко, тест показал приблизительный срок – 2-3 недели, и когда она отправила фотографию теста отцу, то он сначала подумал, что это номер Димы, под которым он играет в футбольной команде «Локомотив».