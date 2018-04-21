Ученые обвинили неандертальцев в истреблении мамонтов
Раньше ученые высказывали много версий, касающихся гибели древних гигантов. Сейчас они обвинили неандертальцев в истреблении мамонтов после проведенных исследований.
После анализа окаменелостей они выяснили, что животные стали вымирать на территории африканского континента 120000 лет назад. Затем предки современного человечества мигрировали в Европу, после чего там реже стали встречаться особи и другие крупные виды представителей фауны. Только мелкие сородичи смогли сохранить популяцию своих видов.
В результате, охота на мамонтов стала причиной их вымирания на 90000 лет раньше. Несмотря на внушительные размеры, животные не могли бороться против человека и изменения климата, завершившего процесс уничтожения.