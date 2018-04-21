Ученые обвинили неандертальцев в истреблении мамонтов

После анализа окаменелостей они выяснили, что животные стали вымирать на территории африканского континента 120000 лет назад. Затем предки современного человечества мигрировали в Европу, после чего там реже стали встречаться особи и другие крупные виды представителей фауны. Только мелкие сородичи смогли сохранить популяцию своих видов.В результате, охота на мамонтов стала причиной их вымирания на 90000 лет раньше. Несмотря на внушительные размеры, животные не могли бороться против человека и изменения климата, завершившего процесс уничтожения.