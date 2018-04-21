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Саратовские ученые представили разработку идеального электронного носа

Научными сотрудниками Саратовского государственного технического университета им. Ю.А.Гагарина, совместно с немецкими и киргизскими специалистами, разработана эффективная и уникальная система, назначение которой - обучение электронных носов. Представленные компактными устройствами, электронные носы могут распознавать запахи химвеществ широкого спектра.

Представленные приборы могут успешно идентифицировать не только известные смеси, как это делают обычные датчики газов, но и способны запоминать новые ароматы. Все происходит с помощью использования возможностей искусственного интеллекта, обучение которого напоминает способы «натаскивания» при дрессировке поисковых собак. Функции прибора заключаются в простом запоминании запахов, но в отличи от собак, у электронных носов стали отмечать «сбои», при попадании их в реальные условия.
Саратовские ученые представили разработку идеального электронного носа


Как объяснил Виктор Сысоев, физик и один из разработчиков, сенсоры начинают «дрейфовать» при случайных изменениях в составе окружающего воздуха. С этой целью была подготовлена программа «дополнительного обучения», проводящая пеперекалибровку датчиков и предусматривающая возможность более точного подбора параметров в процессе работы. Для примера приведена ситуация, обусловленная нахождением в прокуренной комнате. В пространстве такого помещения трудно различимы запахи розы, так как запах табака и смол слишком агрессивен. Но по истечении пяти или десяти минут, человеком постепенно различаются цветочные ароматы – обоняние начинает адаптироваться. Такие свойства придали и электронному носу, но «привыкать» он может быстрее, чем человеческий орган. Саратовские специалисты успешно обеспечили полноценное и продолжительное функционирование прибора. Ученые уверены, что благодаря их разработке, в будущем будет создан стабильный и идеальный электронный нос.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:45
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