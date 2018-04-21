Диетологи поведали об опасности соковых диет

Всё больше людей принимают решение садиться на соковые диеты из фруктов и овощей, надеясь данным образом похудеть, улучшить состояние кожи и повысить настроение. Но специалисты настаивают, что эти способы могут быть опасны, так как человек отказывается от иной важной и полезной пищи. Указанная разновидность питания включает большие объемы сахара, скачки которого в крови подстрекают выработку инсулина, который помогает клеткам использовать сахар для энергии. Как результат это приводит к внезапному увеличению, а также последующему падению энергии, из-за этого человек испытывает усталость, тошноту и головные боли.В соковых диетах также нехватка белка, при этом там нет волокон, которые используются для выведения из организма продуктов отхода.