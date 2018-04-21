В Сочи женщина организовала публичный секс с фонтаном

Местные жители поняли, что следует связаться с соответствующими органами, так как женщина была не совсем адекватна. Шокированные прохожие даже попытались получить от женщины пояснения её действий. В ответ девушка начала кричать, что все прочие формы секса её совсем не устраивают, потому что она прошла «очищение». Именно так обосновала свои действия нарушительница общего порядка.Когда на место происшествия прибыла полиция, то женщина не сразу покинула облюбованный ею фонтан, но правоохранительные органы были неумолимы.