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В Сочи женщина организовала публичный секс с фонтаном

В Сочи женщина ради экстремального секса оказалась готова попросту на всё, даже на публичное порицание. Накануне в соцсетях появился снятый на смартфон видеоролик, на котором полностью обнажённая женщина сидит сверху на фонтане, при этом занимается самоудовлетворением.

В Сочи женщина организовала публичный секс с фонтаном

Местные жители поняли, что следует связаться с соответствующими органами, так как женщина была не совсем адекватна. Шокированные прохожие даже попытались получить от женщины пояснения её действий. В ответ девушка начала кричать, что все прочие формы секса её совсем не устраивают, потому что она прошла «очищение». Именно так обосновала свои действия нарушительница общего порядка.

Когда на место происшествия прибыла полиция, то женщина не сразу покинула облюбованный ею фонтан, но правоохранительные органы были неумолимы.
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Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 08:00
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