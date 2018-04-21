Ученые смоделировали процесс расширения Вселенной
Американским физикам удалось создать компьютерную модель расширения Вселенной, в основу которой легли ультрахолодные атомы. Облака холодных атомов, пребывавших в состоянии конденсата Бозе — Эйнштейна, при попадании в лазерную ловушку расширялись таким образом, что напоминали раннюю Вселенную.
Физики часто используют облака холодных атомов, когда экспериментируют с такими экзотическими объектами, как черные дыры, сверхтекучие твердые тела и сверхпроводники. В этот раз специалистам американского университета в Колледж-Парке удалось поймать холодные атомы натрия-23 в лазерную ловушку.
Когда облако оказалось в ловушке, оно увеличило ее радиус в несколько раз, при этом расширение конденсата происходило со сверхзвуковой скоростью.
В процессе изучения данного явления ученые обнаружили несколько аналогий с расширяющейся молодой Вселенной. Так, длина волн фононов в конденсате росла, как и во Вселенной, где это явление наблюдается из-за красного смещения. Динамика конденсата затухала так, словно действовало хаббловское трение. Энергия переходила в фононы и локальные вихри, нагревающие конденсат.
По словам ученых, все эти аналогии указывали на то, что им удалось воспроизвести процесс первичного разогрева и расширения Вселенной.
Физики часто используют облака холодных атомов, когда экспериментируют с такими экзотическими объектами, как черные дыры, сверхтекучие твердые тела и сверхпроводники. В этот раз специалистам американского университета в Колледж-Парке удалось поймать холодные атомы натрия-23 в лазерную ловушку.
Когда облако оказалось в ловушке, оно увеличило ее радиус в несколько раз, при этом расширение конденсата происходило со сверхзвуковой скоростью.
В процессе изучения данного явления ученые обнаружили несколько аналогий с расширяющейся молодой Вселенной. Так, длина волн фононов в конденсате росла, как и во Вселенной, где это явление наблюдается из-за красного смещения. Динамика конденсата затухала так, словно действовало хаббловское трение. Энергия переходила в фононы и локальные вихри, нагревающие конденсат.
По словам ученых, все эти аналогии указывали на то, что им удалось воспроизвести процесс первичного разогрева и расширения Вселенной.
Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 06:00