АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Библейский зоопарк: Прототипы загадочных монстров жили в Юрском периоде, и имеют “прописку” на африканском континенте
EUR 75.65 USD 61.32
Курс валют на 21.04.2018

Ученые смоделировали процесс расширения Вселенной

Американским физикам удалось создать компьютерную модель расширения Вселенной, в основу которой легли ультрахолодные атомы. Облака холодных атомов, пребывавших в состоянии конденсата Бозе — Эйнштейна, при попадании в лазерную ловушку расширялись таким образом, что напоминали раннюю Вселенную.

Физики часто используют облака холодных атомов, когда экспериментируют с такими экзотическими объектами, как черные дыры, сверхтекучие твердые тела и сверхпроводники. В этот раз специалистам американского университета в Колледж-Парке удалось поймать холодные атомы натрия-23 в лазерную ловушку.

Ученые смоделировали процесс расширения Вселенной


Когда облако оказалось в ловушке, оно увеличило ее радиус в несколько раз, при этом расширение конденсата происходило со сверхзвуковой скоростью.

В процессе изучения данного явления ученые обнаружили несколько аналогий с расширяющейся молодой Вселенной. Так, длина волн фононов в конденсате росла, как и во Вселенной, где это явление наблюдается из-за красного смещения. Динамика конденсата затухала так, словно действовало хаббловское трение. Энергия переходила в фононы и локальные вихри, нагревающие конденсат.

По словам ученых, все эти аналогии указывали на то, что им удалось воспроизвести процесс первичного разогрева и расширения Вселенной.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 06:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые смоделировали процесс расширения Вселенной
Mercedes-Benz в РФ отзывает практически 25 000
Mitsubishi открыла новый дилерский центр в
Центробанк сообщил о более быстром приближении
Компания Mitsubishi презентовала внедорожник
Специалисты Sony и США начинают разработку
Грибы, картофель и некоторые виды фруктов могут
В России стартовали продажи новой Toyota Camry
Учёные: Смелые и агрессивные птицы лучше
Учёные: Плацебо способно вылечить аутоиммунные
В Пензе Ани Лорак спасла поклонника от своего
Россияне представили на автошоу в Монако
Компания Lockheed Martin работает над снижением
Heinz объявил о выпуске нового продукта из
Специалисты определили новую возможность краж
Учёные: Кухонная мебель может спровоцировать рак
Искусственный интеллект научился распознавать
Пользователи Сети устроили травлю матери,
Цымбалюк-Романовскую допрашивали в ФСБ
В России 16000 пенсионеров перешагнули 100-летний
Путешественник во времени опубликовал видео
Турция вывела золото из ФРС США
Люди Баджо из-за редкой мутации могут долгое
Ученые: Ранняя седина является признаком хорошего
Ученые: Массовое вымирание в эпоху Карниана
Анонсированы редкие советские автомобили
NASA опубликовало уникальный снимок туманности
В Зимбабве раненый слоненок 3 часа сражался за
Производительность людей улучшается, если за ними
Японскими учеными автоматизирована сборка
Просмотреть все новости