Ученые смоделировали процесс расширения Вселенной

Физики часто используют облака холодных атомов, когда экспериментируют с такими экзотическими объектами, как черные дыры, сверхтекучие твердые тела и сверхпроводники. В этот раз специалистам американского университета в Колледж-Парке удалось поймать холодные атомы натрия-23 в лазерную ловушку.Когда облако оказалось в ловушке, оно увеличило ее радиус в несколько раз, при этом расширение конденсата происходило со сверхзвуковой скоростью.В процессе изучения данного явления ученые обнаружили несколько аналогий с расширяющейся молодой Вселенной. Так, длина волн фононов в конденсате росла, как и во Вселенной, где это явление наблюдается из-за красного смещения. Динамика конденсата затухала так, словно действовало хаббловское трение. Энергия переходила в фононы и локальные вихри, нагревающие конденсат.По словам ученых, все эти аналогии указывали на то, что им удалось воспроизвести процесс первичного разогрева и расширения Вселенной.