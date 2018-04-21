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Грибы, картофель и некоторые виды фруктов могут нанести вред здоровью из-за вредных веществ – Ученые

Ученые отметили, что люди ежедневно употребляют опасные продукты, даже не догадываясь о последствиях для организма. Грибы, картофель и некоторые виды фруктов могут нанести вред здоровью из-за вредных веществ.

Даже съедобные виды грибов могут стать ядом, если они неправильно законсервированы. Содержащиеся в них токсины кроме сильного отравления приводят человека к смерти. Клубни картофеля с зеленым оттенком имеют внутри яд, а также непригодны для готовки блюд. Даже в любимых яблоках, абрикосах, вишне, сливе и персиках скрывается угроза.

Грибы, картофель и некоторые виды фруктов могут нанести вред здоровью из-за вредных веществ – Ученые


Косточки фруктов содержат цианид, а потому не стоит их грызть. Горький миндаль с неприятным вкусом тоже говорит о наличии опасных веществ, так что орехи необходимо вымыть под проточной водой. Мясо тоже может быть заражено вредными бактериями, но канадские ученые разработали индикатор, позволяющий быстро выявить в продукте патогены.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 00:00
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