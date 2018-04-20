Учёные: Смелые и агрессивные птицы лучше осваиваются в городах

Учёные провели наблюдения за птицами, живущими в больших городах. Согласно устоявшемуся общественному мнению, урбанистические пейзажи практически не способствуют процветанию обитателей природы. Однако исследование показало, что некоторые птицы смогли адаптироваться к постоянному шуму, стрессу и отсутствию покоя.Учёные рассказали, что освоиться в городе смогли лишь птицы, обладающие смелостью и проявляющие агрессию по отношению к другим пернатым. Специалисты разделили всех птиц на "городские" и "сельские" виды. Из 44 "городских" птиц близко подойти к себе позволили 40 особей, тогда как пернатые из сельской местности проявляют большую осторожность. В городах больше пищи, однако из-за малого пространства птицам приходиться проявлять враждебность в отстаивании своих территорий.