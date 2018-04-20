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Рак на ранней стадии развития поможет диагностировать искусственная родинка

Учеными Швейцарии разработан новый метод выявления ранней стадии развития рака. Если признаки наличия заболевания человека не заметны, про опасность предупредит появление на коже заметной «родинки», которая свидетельствует наличие модифицированных клеток.

Как сообщают специалисты, поиск следов онкологии в организме производится специальными клетками, определяющими характерные следы. Признаки развития рака отмечаются повышением концентрации в крови кальция, что способствует активизации чувствительных рецепторов, контролирующих количество в организме элементов. Возможности данного способа применимы при выявлении рака легких, простаты, и многих других признаков онкологических заболеваний.
Рак на ранней стадии развития поможет диагностировать искусственная родинка


Отмечается, что метод ограничен по времени, время возможностей модифицированных клеток длится не более года, по завершении периода, для клеток требуется замена. Не смотря на все, эксперты и ученые оценили метод как очень эффективный, так как значительно повышаются шансы излечения рака на ранних стадиях его развития.

Первые испытания данного способа вживления клеток ученые провели на свиньях. Результаты показали, что при первых признаках развития рака в организме, на поверхности тела появляется соответствующий сигнал в виде большой родинки. В настоящее время специалисты ведут усовершенствование технологии.
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:10
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